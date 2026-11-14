Američke agencije podijeljene oko optužbi protiv Alice Huang: Dokaza za špijunažu zasad nema, ali sigurnosni rizik ostaje otvoren - Monitor.hr
Danas (18:00)

Špijunski triler se nastavlja

Američke agencije podijeljene oko optužbi protiv Alice Huang: Dokaza za špijunažu zasad nema, ali sigurnosni rizik ostaje otvoren

Nakon ostavke čelnika Nvidije Jensena Huanga, u Washingtonu vlada podjela oko toga je li Alice Huang doista bila kineska špijunka. Iako je proljetni memorandum State Departmenta tvrdio da ju je vrbovao Peking radi pristupa AI čipovima, ODNI, CIA i Ministarstvo pravosuđa sada ističu da prikupljeni podaci ne dokazuju špijunažu, dok FBI nastavlja istragu. Tehnološki savjetnik David Sacks tvrdi da se optužbe raspadaju, a Singapur negira da je istraživao nju osobno, fokusirajući se na njezinu tvrtku Megaspeed zbog sumnje u kršenje zakona. Ipak, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je njezin bliski pristup vrhu Nvidije sam po sebi predstavljao ozbiljan rizik. Bug


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Jučer (09:00)

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Kako su špijuni desetljećima zavodili i ucjenjivali moćnike

Ostavka čelnika Nvidije Jensena Huanga, nakon vijesti o vezi s poslovnom ženom osumnjičenom za kinesku špijunažu, ponovno je aktualizirala upotrebu takozvanih “medenih zamki”. Obavještajne službe desetljećima koriste romantične odnose za ucjenu i krađu tajni – od hladnoratovskih Stasijevih “Romea”, Mossadove otmice izraelskog nuklearnog tehničara i 20-godišnje obmane francuskog diplomata, do dvostruke agentice koja je zavela agente FBI-a. Danas su glavne mete direktori tehnoloških divova jer kontroliraju razvoj umjetne inteligencije i poluvodiča, a stručnjaci upozoravaju da je u svijetu špijunaže dovoljna samo jedna uspješna zamka. tportal

Utorak (23:00)

Ljubavna afera od nacionalne važnosti

Mreža krijumčarenja čipova i skandal na vrhu ugrožavaju američki AI boom

Američko Ministarstvo trgovine izdalo je dozvole za Nvidijine AI čipove H200 kineskim tvrtkama za koje se ispostavilo da su prazne ljušture i paravani tvrtki s crne liste. U međuvremenu, singapurski Megaspeed preusmjeravao je čipove kineskim klijentima, a njegova vlasnica našla se u središtu špijunskog skandala zbog navodne afere sa šefom Nvidije, Jensenom Huangom. Razbijeno je više mreža krijumčarenja s lažnim dokumentima i podatkovnim centrima. Unatoč istragama, Donald Trump dopustio je izvoz H200 u Kinu. Zbog pritiska i tužbi dioničara dionice Nvidije pale su, ugrožavajući stabilnost cijelog američkog AI sektora. Jutarnji

  • S obzirom na to da Nvidia vrijedi 4,5 bilijuna dolara i pokreće globalni AI boom, Huangov osobni skandal nosi ogromne ekonomske i nacionalne rizike. Kongres i sama kompanija pokrenuli su istrage kako bi utvrdili je li Peking kroz ovaj odnos utjecao na ublažavanje američkih izvoznih restrikcija. Ostanak Huanga na čelu tvrtke unosi pravu nesigurnost na tržište, pokazujući opasnost ovisnosti cijelog gospodarstva o jednom čovjeku. BBC, Vox… afera, na kraju krajeva, ruši povjerenje u Nvidiu, trenutno najvrjedniju kompaniju na svijetu (DW)
Utorak (12:00)

Live and let die čipove

Huangovo priznanje afere s navodnom kineskom špijunkom otvorilo pitanje nasljednika i sigurnosne istrage

Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s Alice Huang, bivšom rukovoditeljicom tvrtke Megaspeed za koju obavještajne službe sumnjaju da radi za kineske vlasti. Skandal je izazvao pad dionica te pokrenuo neovisnu istragu odbora i Kongresa o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti. Iako Nvidia tvrdi da povjerljivi podaci nisu kompromitirani, afera je razotkrila nedostatak plana za Huangovog nasljednika i ponovno otvorila pitanje Nvidijinog izvoza čipova u Kinu. Bug