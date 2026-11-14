Špijunski triler se nastavlja

Nakon ostavke čelnika Nvidije Jensena Huanga, u Washingtonu vlada podjela oko toga je li Alice Huang doista bila kineska špijunka. Iako je proljetni memorandum State Departmenta tvrdio da ju je vrbovao Peking radi pristupa AI čipovima, ODNI, CIA i Ministarstvo pravosuđa sada ističu da prikupljeni podaci ne dokazuju špijunažu, dok FBI nastavlja istragu. Tehnološki savjetnik David Sacks tvrdi da se optužbe raspadaju, a Singapur negira da je istraživao nju osobno, fokusirajući se na njezinu tvrtku Megaspeed zbog sumnje u kršenje zakona. Ipak, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je njezin bliski pristup vrhu Nvidije sam po sebi predstavljao ozbiljan rizik. Bug