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Live and let die čipove
Huangovo priznanje afere s navodnom kineskom špijunkom otvorilo pitanje nasljednika i sigurnosne istrage
Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s Alice Huang, bivšom rukovoditeljicom tvrtke Megaspeed za koju obavještajne službe sumnjaju da radi za kineske vlasti. Skandal je izazvao pad dionica te pokrenuo neovisnu istragu odbora i Kongresa o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti. Iako Nvidia tvrdi da povjerljivi podaci nisu kompromitirani, afera je razotkrila nedostatak plana za Huangovog nasljednika i ponovno otvorila pitanje Nvidijinog izvoza čipova u Kinu. Bug