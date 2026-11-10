Ljubavna afera od nacionalne važnosti
Mreža krijumčarenja čipova i skandal na vrhu ugrožavaju američki AI boom
Američko Ministarstvo trgovine izdalo je dozvole za Nvidijine AI čipove H200 kineskim tvrtkama za koje se ispostavilo da su prazne ljušture i paravani tvrtki s crne liste. U međuvremenu, singapurski Megaspeed preusmjeravao je čipove kineskim klijentima, a njegova vlasnica našla se u središtu špijunskog skandala zbog navodne afere sa šefom Nvidije, Jensenom Huangom. Razbijeno je više mreža krijumčarenja s lažnim dokumentima i podatkovnim centrima. Unatoč istragama, Donald Trump dopustio je izvoz H200 u Kinu. Zbog pritiska i tužbi dioničara dionice Nvidije pale su, ugrožavajući stabilnost cijelog američkog AI sektora. Jutarnji
- S obzirom na to da Nvidia vrijedi 4,5 bilijuna dolara i pokreće globalni AI boom, Huangov osobni skandal nosi ogromne ekonomske i nacionalne rizike. Kongres i sama kompanija pokrenuli su istrage kako bi utvrdili je li Peking kroz ovaj odnos utjecao na ublažavanje američkih izvoznih restrikcija. Ostanak Huanga na čelu tvrtke unosi pravu nesigurnost na tržište, pokazujući opasnost ovisnosti cijelog gospodarstva o jednom čovjeku. BBC, Vox… afera, na kraju krajeva, ruši povjerenje u Nvidiu, trenutno najvrjedniju kompaniju na svijetu (DW)