Umjetna inteligencija, prirodna privlačnost
Kako su špijuni desetljećima zavodili i ucjenjivali moćnike
Ostavka čelnika Nvidije Jensena Huanga, nakon vijesti o vezi s poslovnom ženom osumnjičenom za kinesku špijunažu, ponovno je aktualizirala upotrebu takozvanih “medenih zamki”. Obavještajne službe desetljećima koriste romantične odnose za ucjenu i krađu tajni – od hladnoratovskih Stasijevih “Romea”, Mossadove otmice izraelskog nuklearnog tehničara i 20-godišnje obmane francuskog diplomata, do dvostruke agentice koja je zavela agente FBI-a. Danas su glavne mete direktori tehnoloških divova jer kontroliraju razvoj umjetne inteligencije i poluvodiča, a stručnjaci upozoravaju da je u svijetu špijunaže dovoljna samo jedna uspješna zamka. tportal