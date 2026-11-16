Jensen Huang morao je napustiti čelo Nvidije nakon afere s kineskom obavještajkom i tajne prodaje čipova - Monitor.hr
Danas (14:00)

Nije to samo ljubav prema jednoj Kineskinji

Jensen Huang morao je napustiti čelo Nvidije nakon afere s kineskom obavještajkom i tajne prodaje čipova

Nakon višemjesečnih glasina, šef Nvidije Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed, koju američke vlasti sumnjiče za paravan i krijumčarenje osjetljivih čipova u Kinu. Zbog velikog sukoba interesa, ugrožavanja nacionalne sigurnosti i FBI-jevih istraga, Huang je napustio čelnu poziciju najvrjednije svjetske kompanije. Aferom je pogođena i Trumpova administracija zbog blagog izvoznog nadzora, čime je otkrivena opasna sprega političkih propusta i korporativne bahatosti u globalnoj tehnološkoj utrci. Jutarnji prenosi The Economist.

  • Dok osnivač s vojskom saveznika pokušava ishoditi povratak na čelo kompanije, američki ministar financija Scott Bessent zahtijeva korjeniti potres i novog direktora izvana. Istodobno, predsjednik Donald Trump na čelu tehnološkog diva želi vidjeti bivšeg šefa Applea Tima Cooka, dok upravni odbor pod pritiskom istraga i istrage Kongresa tek traži rješenje za stabilizaciju poslovanja. Bug

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Prekjučer (18:00)

Špijunski triler se nastavlja

Američke agencije podijeljene oko optužbi protiv Alice Huang: Dokaza za špijunažu zasad nema, ali sigurnosni rizik ostaje otvoren

Nakon ostavke čelnika Nvidije Jensena Huanga, u Washingtonu vlada podjela oko toga je li Alice Huang doista bila kineska špijunka. Iako je proljetni memorandum State Departmenta tvrdio da ju je vrbovao Peking radi pristupa AI čipovima, ODNI, CIA i Ministarstvo pravosuđa sada ističu da prikupljeni podaci ne dokazuju špijunažu, dok FBI nastavlja istragu. Tehnološki savjetnik David Sacks tvrdi da se optužbe raspadaju, a Singapur negira da je istraživao nju osobno, fokusirajući se na njezinu tvrtku Megaspeed zbog sumnje u kršenje zakona. Ipak, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je njezin bliski pristup vrhu Nvidije sam po sebi predstavljao ozbiljan rizik. Bug

Petak (10:00)

Umjetna inteligencija, prirodna privlačnost

Kako su špijuni desetljećima zavodili i ucjenjivali moćnike

Ostavka čelnika Nvidije Jensena Huanga, nakon vijesti o vezi s poslovnom ženom osumnjičenom za kinesku špijunažu, ponovno je aktualizirala upotrebu takozvanih “medenih zamki”. Obavještajne službe desetljećima koriste romantične odnose za ucjenu i krađu tajni – od hladnoratovskih Stasijevih “Romea”, Mossadove otmice izraelskog nuklearnog tehničara i 20-godišnje obmane francuskog diplomata, do dvostruke agentice koja je zavela agente FBI-a. Danas su glavne mete direktori tehnoloških divova jer kontroliraju razvoj umjetne inteligencije i poluvodiča, a stručnjaci upozoravaju da je u svijetu špijunaže dovoljna samo jedna uspješna zamka. tportal

Utorak (23:00)

Ljubavna afera od nacionalne važnosti

Mreža krijumčarenja čipova i skandal na vrhu ugrožavaju američki AI boom

Američko Ministarstvo trgovine izdalo je dozvole za Nvidijine AI čipove H200 kineskim tvrtkama za koje se ispostavilo da su prazne ljušture i paravani tvrtki s crne liste. U međuvremenu, singapurski Megaspeed preusmjeravao je čipove kineskim klijentima, a njegova vlasnica našla se u središtu špijunskog skandala zbog navodne afere sa šefom Nvidije, Jensenom Huangom. Razbijeno je više mreža krijumčarenja s lažnim dokumentima i podatkovnim centrima. Unatoč istragama, Donald Trump dopustio je izvoz H200 u Kinu. Zbog pritiska i tužbi dioničara dionice Nvidije pale su, ugrožavajući stabilnost cijelog američkog AI sektora. Jutarnji

  • S obzirom na to da Nvidia vrijedi 4,5 bilijuna dolara i pokreće globalni AI boom, Huangov osobni skandal nosi ogromne ekonomske i nacionalne rizike. Kongres i sama kompanija pokrenuli su istrage kako bi utvrdili je li Peking kroz ovaj odnos utjecao na ublažavanje američkih izvoznih restrikcija. Ostanak Huanga na čelu tvrtke unosi pravu nesigurnost na tržište, pokazujući opasnost ovisnosti cijelog gospodarstva o jednom čovjeku. BBC, Vox… afera, na kraju krajeva, ruši povjerenje u Nvidiu, trenutno najvrjedniju kompaniju na svijetu (DW)
Utorak (12:00)

Live and let die čipove

Huangovo priznanje afere s navodnom kineskom špijunkom otvorilo pitanje nasljednika i sigurnosne istrage

Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s Alice Huang, bivšom rukovoditeljicom tvrtke Megaspeed za koju obavještajne službe sumnjaju da radi za kineske vlasti. Skandal je izazvao pad dionica te pokrenuo neovisnu istragu odbora i Kongresa o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti. Iako Nvidia tvrdi da povjerljivi podaci nisu kompromitirani, afera je razotkrila nedostatak plana za Huangovog nasljednika i ponovno otvorila pitanje Nvidijinog izvoza čipova u Kinu. Bug