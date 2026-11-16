Nije to samo ljubav prema jednoj Kineskinji
Jensen Huang morao je napustiti čelo Nvidije nakon afere s kineskom obavještajkom i tajne prodaje čipova
Nakon višemjesečnih glasina, šef Nvidije Jensen Huang priznao je izvanbračnu vezu s direktoricom singapurske tvrtke Megaspeed, koju američke vlasti sumnjiče za paravan i krijumčarenje osjetljivih čipova u Kinu. Zbog velikog sukoba interesa, ugrožavanja nacionalne sigurnosti i FBI-jevih istraga, Huang je napustio čelnu poziciju najvrjednije svjetske kompanije. Aferom je pogođena i Trumpova administracija zbog blagog izvoznog nadzora, čime je otkrivena opasna sprega političkih propusta i korporativne bahatosti u globalnoj tehnološkoj utrci. Jutarnji prenosi The Economist.
- Dok osnivač s vojskom saveznika pokušava ishoditi povratak na čelo kompanije, američki ministar financija Scott Bessent zahtijeva korjeniti potres i novog direktora izvana. Istodobno, predsjednik Donald Trump na čelu tehnološkog diva želi vidjeti bivšeg šefa Applea Tima Cooka, dok upravni odbor pod pritiskom istraga i istrage Kongresa tek traži rješenje za stabilizaciju poslovanja. Bug