Sanja se s tri posla i podočnjacima
Američki san na aparatima: Manje od polovice Amerikanaca vjeruje u jednake prilike
Najnovija anketa Gallupa i Milkenova centra pokazuje da svega 46 % Amerikanaca vjeruje kako svi u zemlji imaju poštenu priliku za ostvarenje američkog sna. Ekonomske promjene, poput pada vjerojatnosti da mladi nadmaše prihode roditelja s nekadašnjih 90 % na tek 50 %, te izražen skepticizam generacije Z, ozbiljno su poljuljali ovaj povijesni ideal. Ipak, ideja opstaje kroz promjenu definicije: umjesto nekretnina i bogatstva, Amerikanci san sve više povezuju s osobnim slobodama. Unatoč dubokim političkim podjelama, čak 58 % ispitanika složno ga opisuje kao “nedovršenog”, ne gubeći nadu u njegov popravak. Index