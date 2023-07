Imamo samo 3,5 linearnih akceleratora na milijun stanovnika

Zahvaljujući intenzivnim pripremama, Savezna vlada, Bundeswehr i zrakoplovna industrija nadaju se da će uspjeti spriječiti kaos tijekom vojne vježbe NATO-a sredinom lipnja. “Trenutno nema planiranih otkazivanja letova”, kaže Arndt Schoenemann, šef njemačke kontrole zračnog prometa. Iz trenutačne perspektive to nije potrebno, ali bi se moglo dogoditi u pojedinačnim slučajevima. “Nećemo moći isključiti kašnjenja”, kaže Schoenemann. Od 12. do 23. lipnja NATO planira najveću zračnu vježbu u povijesti ovog obrambenog saveza. To će vjerojatno utjecati na brojne putnike na civilnim letovima jer će se tri zračna prostora u Njemačkoj potpuno zatvarati jednom dnevno po četiri sata. Stručnjaci očekuju veće posljedice posebice u Frankfurtu, Hamburgu i Berlinu, a nešto manje u Münchenu. Deutsche Welle