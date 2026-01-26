Ako ne uhvatimo CO₂, netko će ga odvesti s brodom

Hrvatska ima veliki potencijal u proizvodnji e-metanola, niskougljičnog goriva budućnosti za pomorski promet, koristeći CO₂ iz cementne industrije i proizvodnju vodika. Analitičar Ivica Jakić ističe da su postojeće luke, spremnici i industrijski izvori idealni za razvoj te tehnologije. Veći broj brodova već koristi “dual fuel” pogon, a očekuje se da će do 2030. gotovo svi veliki kontejnerski brodovi koristiti e-metanol. Jakić upozorava da vlada i domaće tvrtke moraju brzo djelovati kako ne bi resurse preuzeli međunarodni igrači poput Repsola. HRT