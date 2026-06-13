Analiza demografskih mjera: Između milijunskih potpora i puste zemlje - Monitor.hr
Danas (19:00)

Tko rodi, pričat će

Analiza demografskih mjera: Između milijunskih potpora i puste zemlje

U Hrvatskoj potpore za novorođenčad drastično variraju: općina Sali rekorder je za prvo dijete s gotovo 8.000 eura, dok Vir za peto daje čak 26.000 eura. Nasuprot njima, 14 lokalnih jedinica uopće ne isplaćuje naknade. Unatoč financijskim injekcijama, zemlja godišnje gubi oko 19.000 stanovnika, odnosno 52 dnevno. Zanimljivo je da visoke potpore ne jamče uspjeh. Podstrana ima najbolji vitalni indeks u državi iako nije među rekorderima po naknadama, dok općina Biskupija bilježi najgori omjer sa samo jednim rođenim na 35 umrlih. Nacional


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Da se svi vrate, bilo bi nas 8 milijuna

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Na konferenciji „Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj“ istaknuto je da danas više Hrvata živi izvan Hrvatske nego u njoj – oko pet milijuna prema procjenama. Potpredsjednik Vlade Ivan Anušić poručio je da se povratkom iseljenika Hrvatska može demografski i gospodarski osnažiti, usporedivši potencijal s izraelskim primjerom. Ministar demografije Ivan Šipić najavio je mjere za poticanje povratka i ulaganja, uz isticanje „pozitivnih pomaka“ poput rasta broja rođenih i povratnika. Sudionici su zaključili da Hrvatska mora iseljenicima postati više od destinacije za godišnji – domovina u koju se vraćaju živjeti, a ne samo nostalgično prisjećati. tportal

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Malo nas je, al nas ima

Rašeta: Doviđenja, djeco

Rastemo! Državni zavod za statistiku objavio je da smo sredinom prošle godine imali 3.866.233 stanovnika, što je u odnosu na procjenu iz 2023. rast od 0,2 posto, točno onoliko koliko je premijer najavio da će rasti cijene nakon uvođenja eura. Hrvatska danas ima 6.547 duša više. Ali kojih? Čijih? Koje vjere? Koje boje kože? Jedan demograf tvrdi da je populacijska politika pitanje nacionalnog opstanka, a mi tvrdimo da bi uređena država bila korisnija od svih demografskih mjera. Imamo već pet demografskih strategija, a samo jednu populacijsku perspektivu – nestajanje.

Na pitanje novinara radija Deutsche Welle kamo vodi poklič “Ajmo, ajmo ustaše”, filozof Boris Buden odgovorio je sljedeće: “A kamo? U budućnost sigurno ne. Hrvatska nacija nema budućnosti. Izumrijet će do kraja ovog stoljeća. Generacija koja danas arlauče ovaj slogan, među zadnjima je. Znaju sve što je bilo, ali za njih više nitko neće znati.” Boris Rašeta se osvrće na emitirani TV program, za Novosti.