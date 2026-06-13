Tko rodi, pričat će
Analiza demografskih mjera: Između milijunskih potpora i puste zemlje
U Hrvatskoj potpore za novorođenčad drastično variraju: općina Sali rekorder je za prvo dijete s gotovo 8.000 eura, dok Vir za peto daje čak 26.000 eura. Nasuprot njima, 14 lokalnih jedinica uopće ne isplaćuje naknade. Unatoč financijskim injekcijama, zemlja godišnje gubi oko 19.000 stanovnika, odnosno 52 dnevno. Zanimljivo je da visoke potpore ne jamče uspjeh. Podstrana ima najbolji vitalni indeks u državi iako nije među rekorderima po naknadama, dok općina Biskupija bilježi najgori omjer sa samo jednim rođenim na 35 umrlih. Nacional