Ako ne možemo povećati natalitet, možda možemo uvesti Hrvate
Vlada traži izgubljene stanovnike: povratak dijaspore kao demografski spas
Hrvatska je između dva popisa stanovništva izgubila oko 400.000 ljudi, upozorio je državni tajnik Mladen Barać. Vlada rješenje vidi u jačem povezivanju s iseljeništvom, kojih u svijetu ima oko 3,2 milijuna, a milijun ima hrvatsko državljanstvo. Barać tvrdi da je trend povratka sve vidljiviji: iz europskog gospodarskog prostora vraća se oko 30.000 ljudi, a prošla godina bila je rekordna s 13.000 povratnika. Do kraja listopada ove godine gotovo 7000 ljudi steklo je hrvatsko državljanstvo. HRT, Danica