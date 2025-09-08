Malo nas je, al nas ima

Rašeta: Doviđenja, djeco - Monitor.hr
Rašeta: Doviđenja, djeco

Rastemo! Državni zavod za statistiku objavio je da smo sredinom prošle godine imali 3.866.233 stanovnika, što je u odnosu na procjenu iz 2023. rast od 0,2 posto, točno onoliko koliko je premijer najavio da će rasti cijene nakon uvođenja eura. Hrvatska danas ima 6.547 duša više. Ali kojih? Čijih? Koje vjere? Koje boje kože? Jedan demograf tvrdi da je populacijska politika pitanje nacionalnog opstanka, a mi tvrdimo da bi uređena država bila korisnija od svih demografskih mjera. Imamo već pet demografskih strategija, a samo jednu populacijsku perspektivu – nestajanje.

Na pitanje novinara radija Deutsche Welle kamo vodi poklič “Ajmo, ajmo ustaše”, filozof Boris Buden odgovorio je sljedeće: “A kamo? U budućnost sigurno ne. Hrvatska nacija nema budućnosti. Izumrijet će do kraja ovog stoljeća. Generacija koja danas arlauče ovaj slogan, među zadnjima je. Znaju sve što je bilo, ali za njih više nitko neće znati.” Boris Rašeta se osvrće na emitirani TV program, za Novosti.


18.08. (19:00)

Radio 1 - internet i televizija 0

Rašeta: Ako ne želite zaglupljivanje instant poviješću iz provincijskih birtija, slušajte Povijest četvrtkom

U više nastavaka “Povijesti” o Josifu Visarionoviču Staljinu sve se vrtjelo oko briljantnog Ozrena Žunca, čija je knjiga neobična naslova “Gutaljinščik: Pasternak, Macbeth i logika Staljinove apsolutne diktature” lani izazvala veliku pažnju knjiških sladokusaca. Odakle naslov? Pa, Lav Trocki, po uvjerenju svih, a nažalost i vlastitom, genij, jednom je kazao kako bi drug Staljin mogao biti samo gutaljinščik (čistač cipela), aludirajući na njegovo navodno nisko obrazovanje i porijeklo od oca obućara. Na opće iznenađenje, Josif Visarionovič je odgovorio da je spreman, ako to Partija od njega zatraži, otići iza prvog ugla i čistiti cipele. Povijest četvrtkom, koju možete naći na YouTubeu, nudi desetke izvrsnih emisija iz bogate riznice, pa ih prinosimo vašoj pozornosti jer vam od povijesti kojom nas mediji overdoziraju svakoga dana može biti samo zlo. Boris Rašeta za Novosti.

27.07. (21:00)

Cvjetovi zla

Boris Rašeta o filmu ‘Proslava’: Šumska povijest

Kako običan čovjek završi u ustašama? Najveći kroničar Like, Damir Karakaš, u romanu “Proslava” opisao je sudbinu dječaka Mije. Negdje između dva rata Mijo prema očevoj naredbi mora odvesti svog psa u šumu, svezati ga za drvo i ostaviti vukovima, ili crkavanju od gladi. Zašto? Pas je ujeo žandara u selu, pa su žandari zabranili držanje pasa u domaćinstvima. Ostaviti svog ljubimca da ga rastrgaju vukovi traumatičan je događaj za svako dijete. On rađa mržnju – prema režimu, žandarima, naciji koju žandari reprezentiraju, kralju, sucima, ćatama. Lika je surova i bez toga. Autori “Proslave” pokazuju tijek događaja. Njihov se stav vidi tek na kraju kada iz offa čujemo Pavelićevu parafrazu Hitlera: “Narod koji nije kadar podnijeti žrtvu, nije kadar niti živjeti”. Odmah nakon toga vidimo izmučenog Miju, kako 1945. leži u šumi… Autori ga nisu prikazali kao zlog ustašu, nego kao “malog” čovjeka u vrtlogu zle povijesti. Boris Rašeta za Novosti.

“Nitko se ne želi kritički osvrnuti na sebe, a ako negiramo zločine koji su učinjeni na našoj strani u prošlosti, otvaramo putove novim zločinima u budućnosti. I stalno se vrtimo u nekom krugu”, kazao je Karakaš Telegramu i tome nemamo što dodati…

22.07. (01:00)

Hladain ko špricer Delon

Rašeta o retrospektivi filmova Alaina Delona: Nepokoreni gad

Retrospektiva filmova Alaina Delona na Trećem započela je zanimljivim izborom manje poznatog filma poznatog glumca. U “Zbogom, prijatelju” dvojica muškaraca namjerno ostaju zaključani u trezoru tri dana i tri noći. Zapamćen je po ulogama koje je ostvario u briljantnim krimićima JeanPierrea Melvillea kao što su “Samuraj”, “Policajac” i “Crveni krug”. U njima je glumio ledenog, bezosjećajnog junaka. Bio je sjajan glumac i veliki profesionalac. Politički je bio izraziti desničar, obožavao je Jean-Marie Le Pena, oružje i pse. Boris Rašeta se osvrće na TV tjedan za Novosti.

15.07. (00:00)

Uzbudljiva robinzonijada

Rašeta o epizodi emisije Zov Divljine: Slunjska idila

Moćna epizoda o sve raširenijem eskapizmu! Mlada ekonomistkinja Ivana Pavić, koja je u Zagrebu proživjela osobnu dramu, zaputila se u Slunj, točnije u Gornje Primišlje. Daniel Lacko uveo nas je u ruševinu bez struje, vode i dijela krova, u koju se uselila s namjerom da tu osnuje farmu. Kuća izgleda strašno; u raspadu je, ali ona je izdržala. Bila je posve nepripremljena, no držala ju je volja. Vidjeli smo krčenje terena, malčiranje, uređivanje okoliša. Ivana je zaključila kako mraz ubija cvijet većine voćki pa je zasadila dud. Kao savjetnica za europske fondove, donijela je selu više novca nego cijeli ured u Slunju lokalnoj metropoli. Ivana je kupila i dva konja, ima poljoprivredne strojeve i, čini nam se, svijetlu budućnost. Boris Rašeta za Novosti osvće se i na druge stvari koje je nedavno gledao na TV-u.

30.06. (16:00)

Ispričali su samo ono što im ide u prilog

Rašeta: Ima li pilota u Afganistanu?

Seriju “American Manhunt: Osama bin Laden” – dokumentarni projekt koji rekonstruira potjeru za Osamom bin Ladenom nakon napada 11. rujna 2001. – publika je izvrsno primila. Dramatična, atraktivna montaža u kojoj nema dugih tonova, a kadrovi su sami po sebi spektakularni, može biti uzor našim dokumentaristima. Ipak, ima i nedostataka: gotovo uopće ne spominju američku potporu mudžahedinima u Afganistanu tijekom sovjetske okupacije. Fokalna točka je teroristička prijetnja i potraga za bin Ladenom, ali serija ne istražuje šire geopolitičke uzroke događaja koji su promijenili svijet. Boris Rašeta osvrće se i na ostalo što se nedavno moglo (ili može) pogledati na TV-u, za Novosti.

27.06. (16:00)

Da ne znamo, neki bi rekli da smo se vratili sto godina unazad

Rašeta o dokumentarcu o neonacistima: Pedeset nijansi bijele

Na samom početku dokumentarca jedan Nijemac komentira neonacistički marš svojih sunarodnjaka.”Njima je mjesto u ludnici”, kaže i izaziva smijeh. Ali, stvar nije smiješna, premda katkad poprima humoristične dimenzije. Neonacisti nastupaju u širokoj fronti. Vidimo ih posvuda, od Charlottenburga i Neuköllna u Berlinu, do Pariza i Kijeva. U Francuskoj je uhićena skupina terorista koji su planirali ubijati lijeve političare. U Bratislavi je student povezan s krajnjom desnicom ubio dvoje ljudi ispred kluba za LGBT osobe.

Autori dokumentarca infiltrirali su se u ekstremne skupine kako bi doznali njihove planove, mogućnosti, ciljeve i ideje. Radili su na filmu dvije godine. Često su naoružani, a vrlo je zanimljivo da – kojoj god naciji pripadali – simpatiziraju Hitlera i obožavaju svastike. Otkrili su i platforme za upoznavanje partnera namijenjene samo bijelcima koji slave “bijeli život, bijelu ljubav”. Boris Rašeta osvrće se na TV tjedan za Novosti.

08.06. (22:00)

Vruća juha

Rašeta i ajngemahtec kao pitanje svih pitanja: ‘Imali smo nesreću s Bandićem, ali ne zato što je bio dotepenac’…

Rasprava o ajngemahtecu potom se prelila na društvene mreže, u tiskane medije, internetske portale i druge TV kuće. Znate li što je ajngemahtec bilo je pitanje koje nije silazilo s novinarskih usta. Ono je bilo kriterij razlikovanja purgerskog i nepurgerskog, autentičnog i dotepenečkog, politički poželjnog i politički neželjenog. Mora li domorodac biti dobar gradonačelnik, je li dotepenac nužno loš? Mi smo imali nesreću s Bandićem, ali ne zato što je bio dotepenac, nego zato što je bio kriminogen. Ljubljana je s dotepencem Zoranom Jankovićem postala bombonijera. Kako god bilo, Sabina Tandara Knezović postavila je pitanje na koje su svi tražili odgovor, neki su ga i našli, dok ćemo se na odgovor “što s džunglom na asfaltu” načekati. Boris Rašeta se osvrnuo i na druge stvari koje su se mogle pogledati na televiziji, za Novosti.

02.06. (21:00)

Tiho! Vrijeme je za crtiće!

Rašeta: Animator duha

Borivoj Dovniković Bordo, jedan od ključnih ljudi Zagrebačke škole crtanog filma, dobiva naknadnu valorizaciju kakvu zaslužuje. Hrvatska televizija posvetila je Bordi, odnosno premijeri dokumentarca Jelene Novaković o njemu – zove se “Škola hodanja 2” – zapažene minute najprije u prvom Dnevniku, a potom i u Vijestima iz kulture. Njegovi crtići i karikature, lucidne i uvijek duhovite, prožete su blagim humorom čak i kad je riječ o ismijavanju ratnog mulja. Bordo je, napokon, dobio i park u Zagrebu. Smisla imaju samo oni spomenici, kazao je jednom netko, koje nakon rušenja opet podignu. Takav je i njegov. Boris Rašeta u TV pregledu za Novosti.

25.05. (22:00)

Kralj za podrum

Rašeta: Kraljeva nova bruka

Hrvati opet pune tamnice! Kralj Tomislav, kiparski rad Gorana Miškovića iz Kanade, odložen je u skladište samo nekoliko dana nakon što je svečano promoviran u Biogradu na Moru. “Spektakularna manifestacija” proslave 1100 godina hrvatskog kraljevstva pretvorila se zahvaljujući ovom čudu hrvatske naive u spektakularan fijasko. Miškovićev kralj Tomislav satira je koja bi se lijepo uklopila u stripove, ali kao spomenička plastika predstavlja neopisiv skandal. A taj je skandal samo izraz dubokog pada državnog ukusa. Među skoro stotinu spomenika Franji Tuđmanu, koji su razbacani po cijeloj Hrvatskoj, jedva ih je desetak koji nisu užasni. Desetak ih predstavlja kažnjivo djelo uništavanja kamena. Usporedimo li Tomislava Frangeša Mihanovića s Miškovićevim, vidjet ćemo koliko je Frangeš Mihanović bio ispred dotičnoga, dok o modernističkim poslijeratnim djelima (poput radova Vojina Bakića i Dušana Džamonje) možemo samo sanjati. Boris Rašeta za Novosti.

11.05. (20:00)

Sram nije 'scam'

Rašeta o seriji Sram: Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici

S nešto skepse odlučio je Boris Rašeta pogledati seriju “Sram”, rađenu prema norveškom hitu “Skam”. Domaći su je mediji, naime, na početku prve sezone razglasili do to te mjere da smo pomislili kako je riječ o native sadržaju, prikrivenom oglasu. No to nije slučaj. Serija je kvalitetna, a nije skupa. Navodno je cijela prva sezona stajala manje od sto tisuća eura, a snimljeno je deset epizoda. Mladi su je prihvatili, masovno je komentirana, a zanimljiva je čak i starijoj publici, poput vašeg kritičara… Mladi su glumci začuđujuće dobri, ne pate od ukočenosti ili preglumljenosti, što se događa starijima. Prije pisanja scenarija za seriju obavljena su stručna istraživanja i intervjui s mladim ljudima o njihovim navikama i mentalnom zdravlju, pa “Sram” ima i edukativan karakter.