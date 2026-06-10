Digitalni fast food
Analiza OnlyFans fenomena: Od usamljenosti do iluzije bliskosti
OnlyFans je ostvario golem financijski uspjeh zahvaljujući naplati sadržaja, no njegova privlačnost ne leži u golotinji (koja je besplatna), već u načinu na koji je pakira. Platforma uspješno monetizira parasisocijalne odnose, stvarajući kod pretplatnika privid ekskluzivne, stvarne povezanosti. Kroz psihološke mehanizme poput “efekta visoke cijene” i umjetne oskudice, platforma je tijekom pandemije postala idealan “opskrbljivač” za epidemiju usamljenosti. Ipak, ovaj model nosi rizike za obje strane: kreatori riskiraju gubitak granica zbog pritiska publike, dok konzumenti dobivaju emocionalni “junk food” koji kratkoročno hrani, ali dugoročno ne zadovoljava njihove stvarne ljudske potrebe. Medium