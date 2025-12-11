Hot varijanta rada od kuće
Amerikanci troše skoro 8 milijuna dolara dnevno na OnlyFans
Amerikanci su tijekom ove godine potrošili gotovo 2,64 milijarde dolara na OnlyFans. Prema podacima OnlyGuidera koje je analizirao FinBold, izračuni temeljeni na 334 dana prihoda otkrivaju da korisnici u SAD-u svakoga dana na OnlyFans izdvajaju oko 7,9 milijuna dolara, odnosno 329.000 dolara na sat, 5.483 dolara u minuti i oko 91 dolar po sekundi. Ukupna potrošnja na OnlyFans porasla je za 1,95 posto u odnosu na 2024., kada je iznosila 2,58 milijardi dolara, no rast je sporiji od onoga u Kanadi (5,17 posto) i Meksiku (19,12 posto). Time SAD više nije najbrže rastuće tržište OnlyFansa, ali i dalje ostaje dominantno. Drugo plasirano Ujedinjeno Kraljevstvo godinu je završilo s potrošnjom od 531 milijun dolara. Video platforma sa sadržajem dostupnim samo uz pretplatu nakon devet godina postojanja ima samo 42 stalno zaposlene osobe.