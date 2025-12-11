Amerikanci troše skoro 8 milijuna dolara dnevno na OnlyFans - Monitor.hr
Danas (17:00)

Hot varijanta rada od kuće

Amerikanci troše skoro 8 milijuna dolara dnevno na OnlyFans

Amerikanci su tijekom ove godine potrošili gotovo 2,64 milijarde dolara na OnlyFans. Prema podacima OnlyGuidera koje je analizirao FinBold, izračuni temeljeni na 334 dana prihoda otkrivaju da korisnici u SAD-u svakoga dana na OnlyFans izdvajaju oko 7,9 milijuna dolara, odnosno 329.000 dolara na sat, 5.483 dolara u minuti i oko 91 dolar po sekundi. Ukupna potrošnja na OnlyFans porasla je za 1,95 posto u odnosu na 2024., kada je iznosila 2,58 milijardi dolara, no rast je sporiji od onoga u Kanadi (5,17 posto) i Meksiku (19,12 posto). Time SAD više nije najbrže rastuće tržište OnlyFansa, ali i dalje ostaje dominantno. Drugo plasirano Ujedinjeno Kraljevstvo godinu je završilo s potrošnjom od 531 milijun dolara. Bug… Video platforma sa sadržajem dostupnim samo uz pretplatu nakon devet godina postojanja ima samo 42 stalno zaposlene osobe. Mreža


Slične vijesti

30.05. (20:00)

Golotinja je usput

OnlyFans nije popularan jer prodaje 18+ sadržaje, već parasocijalne odnose

Muškarci željni pažnje troše ogromne svote novca na svoje omiljene OnlyFans modele, ne zbog 18+ sadržaja ili online veza već zbog jednostavnog razgovora. Prema novom izvješću Supercreatora, 78% razgovora između kreatora i njihovih najvećih potrošača odnosi se na sve osim na seks. Najpopularnije teme? Kućni ljubimci, posao, uspomene iz djetinjstva, TV emisije, hobiji, u osnovi svakodnevne stvari o kojima navodno ne mogu razgovarati sa svojim stvarnim partnerima i partnericama. Index

26.05. (18:00)

Paprena ponuda

OnlyFans je na prodaju, govori se o 8 milijardi dolara

Sjedište platforme je u Londonu, pokrenuta je krajem 2016. godine, a kroz godine je privukao preko 300 milijuna aktivnih korisnika (podatak s kraja 2023.) koji plaćaju razne pretplate te više od četiri milijuna “izvođača” ili kako već želite nazvati one koji aktivno stvaraju sadržaj za prodaju na toj platformi. OnlyFans ima i zavidne financijske rezultate, prihodi su im 2023. bili oko 1,3 milijarde dolara. Platforma od pretplata uzima 20% provizije, a ostatak uplaćuje kreatorima sadržaja. Kompanija Fenix International u vlasništvu ukrajinsko-američkog poduzetnika Leonida Radvinskoga, ima plan prodati je. U većinskom je vlasništvu od 2018. godine, u posljednje tri godine vlasnik je dobio preko milijardu dolara dividendi i sada se iz tog posla želi povući.  No, zasad nema previše zainteresiranih kupaca, ponajviše zbog +18 reputacije. Bug

17.12.2024. (11:00)

Sve vide i sve znaju

Zaradu od online platformi treba prijaviti poreznoj, vremena ima do kraja siječnja

Porezna uprava krajem siječnja će dobiti prva izvješća o prihodima hrvatskih građana na digitalnim platformama izvan EU. U susjednoj Sloveniji već je najavljen lov na one koji izbjegavaju porez. Porezne vlasti u Europskoj uniji, pa samim time i Sloveniji, dobivaju podatke o prihodima ostvarenima na inozemnim platformama poput OnlyFansa. Stoga su svim osobama, koje su tijekom ove i prošlih godina, zarađivali na taj način dali rok do kraja godine da prihode prijave, tako legaliziraju tu svoju djelatnost i, naravno, na zaradu plate adekvatan porez na dohodak. Kazne se kreću između jedne i 26 tisuća eura, uz oduzimanje imovine stečene ilegalnim radom. Premda kod nas malo kasne, to ne znači da se neće provjeravati. Rok za prijavu je kraj siječnja sljedeće godine, a upute za njegovo ispunjavanje dostupne su na stranicama Porezne uprave. Obrazac se predaje digitalnim putem kroz jedinstveni portal Porezne uprave, ePorezna. Ukoliko netko živi od toga, nije mu zgorega otvoriti obrt.

09.09.2024. (16:00)

Otvorio sam OnlyFans da si platim struju... sad imam dovoljno za svjetleće lampice na božićnom drvetu

OnlyFans: Od niše u +18 industriji do globalnog fenomena – broji 4,1 milijun kreatora sadržaja i 305 milijuna registriranih korisnika

Digitalna platforma OnlyFans doživljava meteorski uspon i postaje globalni fenomen. Generirani zavidni prihodi privlače nove kreatore, sadržaj odrasle nove fanove, a monetizacija donosi golemi profit tajnovitom vlasniku. Nekoliko je ključnih faktora koji polučuju uspjeh platforme. Prvo, izravna veza između kreatora i fanova omogućuje personalizirani sadržaj. Pretplate osiguravaju kreatorima stabilne prihode, za razliku od platformi koje se oslanjaju na oglase i podložne su fluktuacijama. Ovaj model pokazao se iznimno unosnim. Tvrtka je za fiskalnu godinu 2023. prijavila 1,3 milijarde dolara prihoda i 650 milijuna dolara operativne dobiti. To se prevodi u operativnu profitnu maržu od 50%, značajno nadmašujući gigante poput Mete (35%) i Googlea (27%). Bug… no da taj posao nije baš jednostavan i da je za kreatore to ipak malo teža rabota, smatraju i na Forumu.

23.02.2024. (23:00)

Pošten rad

Što Amerikanci rade u “fušu”: najpopularniji su prijevoz i dostava, najbolja zarada na – OnlyFansu

Kao najčešći dodatni izvori prihoda u velikoj većini saveznih država ističu se digitalne platforme dostavu hrane. Najpopularnijim se tako pokazao DoorDash, plasiravši se na prvo mjesto u 21 saveznoj državi. Slijedi ga platforma za taksi prijevoz Uber, koja prednjači u 15 američkih država. Među radnicima je popularna i aplikacije za dostavu namirnica iz trgovina, Instacart. No, nakon nje, na četvrtom mjestu prema broju korisnika koji tamo zarađuju, smjestila se poznata platforma, većinom korištena za prodaju sadržaja za odrasle, OnlyFans. Ona je ujedno i najpopularniji izvor dodatnog prihoda za korisnike u saveznoj državi Iowi, gdje od pretplata na OnlyFans zarađuje više ljudi nego što ih vozi za DoorDash ili Uber. U top 10 najpopularnijih dodatnih izvora prihoda smjestili su se i, primjerice, aplikacija za njegu i šetanje kućnih ljubimaca Wag!, rad u Walmartu te ostale dostavne i prijevozničke platforme (Lyft, Shipt, AmazonFlex, GrubHub) za koje se može raditi u slobodno vrijeme. Bug

11.01.2024. (21:00)

Ali svejedno moraš biti 18+

Na OnlyFansu se može zaraditi i na druge načine, pokraj sadržaja za odrasle

OnlyFans je (uglavnom) poznat po sadržaju za odrasle, ali zapravo je to platforma na kojoj korisnici mogu objavljivati bilo kakve ​​slike i video zapise i tražiti od pretplatnika da plate za njih. Komičari ondje objavljuju svoje fore, kuhari objavljuju upute za kuhanje, slavne osobe prikazuju kako im izgleda život van biznisa, a instruktori fitnesa dijele ekskluzivne video vježbe. Naravno, tu je i brdo pornografskog sadržaja, koji je možda najpopularniji, ali nije jedini. Radi se o ogromnoj platformi na kojoj ljudi mogu dobro zaraditi, a uzmite u obzir da videozapise koji se objavljuju netko mora snimiti i montirati. Kvalitetan sadržaj je na kraju taj koji se prodaje, a mogućnosti za video produkciju tu su realno beskonačne, kažu na stranici No Film School.

01.06.2023. (15:00)

Nije za mlađe od 18

Rasprava na Forumu: Koliko se može zaraditi od Only Fansa?

Onlyfans je teška rabota. Samo mali postotak kreatora tamo zaradi neku poštenu lovu. Ostali dobiju siću. Zapravo je idealan za one koji već imaju solidnu sljedbu na drugim platformama i onda ih od tamo samo funelaju na OF. Statistika za OF u 2023 je ubitačna. Ima 2.1 milijun kratora, prosječan OF kreator zarađuje 150$ mjesečno i ima 20ak subova. Onaj tko želi sačuvati koliko toliko anonimnost i zarađivati pristojne novce na OF, je mašio celi fudbal, napisao je jedan forumaš na zanimljivoj raspravi o online platformi na podforumu Posao i karijera. Dok se neki slažu, drugi kažu kako nije u redu poticati nekoga na nemoralno ponašanje kako bi ostvarili prihode. Forum

03.10.2022. (08:00)

Djevojka iz Hrvatske na Only Fansu: zarađujem više od nekog tko je završio fakultet pa mi nije previše žao što nisam nastavila školovanje

27.06.2022. (22:00)

Za mir u svijetu

Teronlyfans – 18+ platforma na kojoj Ukrajinke prodaju gole fotke za pomoć vojsci

Internetska platforma na kojoj Ukrajinke, ali i nekoliko Ukrajinaca, prodajom svojih golih fotki prikupljaju novce za pomoć ukrajinskoj vojsci (“ter” u imenu označava teritorijalnu obranu). U protekla tri mjeseca skupili su skoro 5 milijuna kuna. Nastasja Nasko (23), osnivačica ove inicijative, za Business Insider ispričala je da je do toga došlo sasvim slučajno. Platforma je pokrenuta nakon nekoliko dana, na Dan žena. Model aplikacije je sličan OnlyFansu i temelji se na pretplatama. Novac prikupljen na TerOnlyFansu, piše Business Insider, ide direktno ukrajinskoj vojsci. Većina novaca odlazi teritorijalnoj obrani, ali dio se prihoda, objašnjava Nasko, šalje i udrugama koje pomažu izbjeglicama te životinjama. Index