Profesionalni catfish
Ispovijest chat-operatora na +18 platformi: Iz sjene do zarade od 2750 eura
Mladić iz Srbije, pod pseudonimom Golub, za Telegraf otkrio je detalje rada na OnlyFans platformi gdje kao “chater” putem agencije mjesečno zarađuje oko 2750 eura. Iako korisnici vjeruju da komuniciraju s modelima, iza ekrana zapravo stoje agenti poput njega koji obrađuju i do 200 klijenata dnevno. Posao uključuje ispunjavanje fantazija i prodaju eksplicitnog sadržaja, uz strogu zabranu ekstremnih fetiša koji krše pravila platforme. Golub ističe da je posao dobio slučajno preko oglasa, naglašavajući da su popularni modeli često samo “lica”, dok komunikaciju vode profesionalne agencije radi maksimalne zarade. Slobodna, Index