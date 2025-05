Paprena ponuda

Onlyfans je teška rabota. Samo mali postotak kreatora tamo zaradi neku poštenu lovu. Ostali dobiju siću. Zapravo je idealan za one koji već imaju solidnu sljedbu na drugim platformama i onda ih od tamo samo funelaju na OF. Statistika za OF u 2023 je ubitačna. Ima 2.1 milijun kratora, prosječan OF kreator zarađuje 150$ mjesečno i ima 20ak subova. Onaj tko želi sačuvati koliko toliko anonimnost i zarađivati pristojne novce na OF, je mašio celi fudbal, napisao je jedan forumaš na zanimljivoj raspravi o online platformi na podforumu Posao i karijera. Dok se neki slažu, drugi kažu kako nije u redu poticati nekoga na nemoralno ponašanje kako bi ostvarili prihode. Forum