Račun bez krčmara i sindikata
Analiza prijedloga proračuna za 2027.: Vladina strategija maksimalne potrošnje unutar europskih pravila postaje sve rizičnija uoči izborne godine
Vladin prijedlog proračuna za 2027. temelji se na projekciji rasta BDP-a od 2,1 posto, što je realnije od ranijih prognoza, ali i dalje optimističnije od procjene Arhivanalitike (1,8 posto). Strategija maksimalne potrošnje do granice deficita od 3 posto BDP-a postaje rizičnija zbog pada neto priljeva europskih sredstava. Glavni izazovi na rashodnoj strani leže u nerealno niskom planiranom rastu plaća u javnom sektoru te pritiscima uoči parlamentarnih izbora 2028. godine. Ako gospodarstvo uspori ispod 2 posto, očekuje se manjak prihoda od oko 400 milijuna eura, što bi već do ljeta 2027. moglo zahtijevati velik rebalans proračuna. Velimir Šonje za Ekonomski lab