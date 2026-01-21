Analogni hobiji kao nova self-care rutina - Monitor.hr
Danas (12:00)

Štrikanje bakinih tabletića je za mentalno zdravlje

Analogni hobiji kao nova self-care rutina

Analogni hobiji – štrikanje, heklanje, analogna fotografija, slaganje slagalica – doživljavaju boom kao nova self-care rutina u digitalno iscrpljenom svijetu. Nakon pandemije i beskonačnog doomscrollanja, ljudi traže sporije, opipljive aktivnosti koje smiruju živčani sustav i drže ruke dalje od mobitela. Psihološki gledano, riječ je o povratku jednostavnosti i „igranju za odrasle“. Ukratko: umjesto aplikacija i notifikacija, vraćamo se bakinoj terapiji – nešto za ruke, nešto za glavu i mir u duši. Psychology Today


