Štrikanje bakinih tabletića je za mentalno zdravlje
Analogni hobiji kao nova self-care rutina
Analogni hobiji – štrikanje, heklanje, analogna fotografija, slaganje slagalica – doživljavaju boom kao nova self-care rutina u digitalno iscrpljenom svijetu. Nakon pandemije i beskonačnog doomscrollanja, ljudi traže sporije, opipljive aktivnosti koje smiruju živčani sustav i drže ruke dalje od mobitela. Psihološki gledano, riječ je o povratku jednostavnosti i „igranju za odrasle“. Ukratko: umjesto aplikacija i notifikacija, vraćamo se bakinoj terapiji – nešto za ruke, nešto za glavu i mir u duši. Psychology Today