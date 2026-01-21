Štrikanje bakinih tabletića je za mentalno zdravlje

Nostalgija i “retro” trend uvijek iznova dolazi i tu se trenutno može dobro zaraditi. Poduzeća nude proizvode koji barem izgledaju kao iz starih (dobrih) dana ili koji tehnološki doista i dolaze iz nekih prohujalih vremena: gramofonske ploče, polaroidni fotoaparati, papirnate bilježnice, “prave” knjige. Još nikad nije bilo toliko povratka “analognom”: čak i internetska trgovina koja je zapravo počela tek trgujući knjigama Amazon ovog proljeća u New Yorku otvara jednu pravu, analognu i zidanu knjižaru gdje će se moći listati i prebirati po knjigama prije nego što ih se kupi. Deutsche Welle