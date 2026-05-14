“Mi smo pro-life”, kažu. Niste, samo ste pro-birth...
Andrassy: Hrvatskoj se za život najčešće hoda samo prije izdavanja rodnog lista, a kasnije se po tom istom životu gazi
Ono što osuđujem je činjenica da imamo nevjerojatnu količinu priča o ženama iz Poljske koje su zbog zabrane pobačaja izgubile život – većinom su to bile žene koje su htjele rodit, ali su zbog komplikacija imale medicinsku indikaciju za prekid trudnoće… koji im je onemogućen jer je pobačaj, kako to vole predstavit na internetu, za teške žene i zločeste kurve koje su se parile i predomislile putem. Oni koji se protive tuđem pravu na siguran pobačaj često to vole predstavit kao brigu za nerođenu djecu, a ja im, uz dužno poštovanje, ne vjerujem – da nam je stvarno stalo do “svakog” života, to bi se valjda prvo vidjelo u načinu na koji se kod nas tretiraju oni koji su već rođeni. Andrea Andrassy u nešto ozbiljnijem tonu, za Miss7.