Ako ne u Londonu, može u Brazilu ili Australiji. Usput vam je
Andrassy: Mali vodič za sve koji imaju želju posjetiti izložbu koja vas vodi kroz set serije ‘Prijatelji’
Lokacija je Excel London, izložbeni i konferencijski centar na istoku grada smješten na stanici Custom House. Karta za ulazak na izložbu je između 20 i 32 funte ovisno o terminu koji odaberete, a mi smo odabrali petak u podne. Experience traje sat vremena, a prije nego što uđete, ljudi koji skeniraju karte će vam dat “ticket” za fotografiranje. Do glavnih prostorija vas vode hodnici ispunjeni najpoznatijim citatima i detaljima iz serije, a jedan od najvažnijih hodnika je pismo koje je Rachel napisala ima 18 stranica – front AND back – a vi imate dovoljno vremena da ga detaljno pročitate i probate ne zaspat dok to radite. Nama je za sve ovo trebalo vrlo opuštenih 45 minuta – doduše, nismo pročitali cijelo pismo jer da jesmo, možda bi još uvijek spavali na kauču. Izložba je dostupna i u New Yorku, Parizu, Sydneyu, São Paulu i uskoro u Las Vegasu, a u Londonu je otvorena do 4.1.2026. Andrea Andrassy za Miss7