Jumbo pizza i makarena više nije dovoljna
Andrassy: Razvila se rođendanska kultura koja kaže da nepozvanih nema
Ne znam kad je krenuo trend masovnih rođendana na koje moraš pozvat svakog, ali znam da se na roditelje vrši pritisak; ako ne pozoveš svako dijete s kojim tvoje dijete provodi dan, bilo u vrtiću ili u razredu, prešutno se – a nekad i ne toliko prešutno – smatra da si zlobna osoba koja nanosi bol nepozvanoj djeci. Ispada da smo mi iz devedesetih živjeli bezobrazno i krivo – em smo diskriminirali i zvali samo najdraže ljude, em smo bili u vlastitoj dnevnoj sobi i od zabavnog sadržaja imali društvene igre i kazetofon, em smo goste pustili da s rođendana otiđu praznih ruku… sreća da tad nije bilo WhatsApp grupa pa nismo znali da smo loši ljudi. Andrea Andrassy za Miss7