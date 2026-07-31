'Srdačan pozdrav i sretan toplinski val svima koji slave'
Andrassy: Prije umjetne inteligencije uništit će nas – prirodna neinteligencija
Baka koja je dobronamjerno postavila bazen na ulicu, otac koji s djecom vesla SUP-om na buri, idioti koji pretjecaju kolonu, vozači BMW-a koji bi svakom autu ispred sebe penetrirali u anus, djeca na romobilima, vozači skutera koji tipkaju na mobitelu za vrijeme vožnje, pješaci koji se bacaju na cestu do ljudi koji bi se igrali s dupinima iako im je strogo preporučeno da to NE RADE… Andrea Andrassy o svom povratku s mora za Miss7: Ne razumijemo mi ništa, valjda zato što nismo obdareni prirodnom neinteligencijom ljudi koji, čini se, ljeti daju sve od sebe da se što prije ubiju ili barem značajno ozlijede, a ako usput ubiju i nekog drugog i/ili zapale šumu, uvijek mogu reć da to nisu napravili namjerno. Uništit će nas AI, kažu, postat ćemo taoci umjetne inteligencije, a zapravo smo već odavno u talačkoj krizi predvođenoj prirodnom neinteligencijom …