Lajkanje mailova, samo nam je to još trebalo
Palac gore umjesto “hvala, doviđenja”: Jesmo li svi stvarno baš toliko zaposleni da više ne možemo odvojit vrijeme za osnove bontona?
Krenulo je s Whatsappom i popularizacijom emojija (kakva glupa riječ) u svakodnevnoj komunikaciji; prije smo ih koristili samo na kraju rečenice, najčešće u svrhu laganja da nam je nešto jako smiješno iako smo zapravo ostali mrtvi ozbiljni ili da riječ “pusa” dodatno potkrijepimo slikom žutog lica koje ju šalje, a danas sve češće u potpunosti zamjenjuju riječi. Zašto napisat “hahahhaah” kad možeš stavit pet, šest žutih glava koje plaču od smijeha, zašto reć “volim te” kad imamo srca u svim duginim bojama? Vrijeme je novac, a mi smo očito u tom pogledu sve bogatiji – i sve udaljeniji od ljudi s kojima komuniciramo. Korištenje emojija u komunikaciji načelno nije problem – nekom su praktičniji, nekom nisu, a nijedno nije krivo… DOK ne dođemo do jedne od najgorih opcija – “palac gore.” Na internetu već odavno postoji rasprava o tome je li palac gore normalna, usputna reakcija koja potvrđuje da se netko slaže s napisanim ili je nepristojan i pasivna agresija – ja sam u ovoj drugoj skupini, a tamo sam jer ne vidim zašto “ok” nije preferirana reakcija. Andrea Andrassy za Miss7