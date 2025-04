'Kao da u pekari vidiš burek s jagodama'

Prva kontroverza su bili patuljci, njih sedam, koji su zbog političke korektnosti i ostalih mentalnih akrobacija zamijenjeni sa “sedam magičnih bića” različitih rasa, spolova i fizičkih osobina. Internet je podivljao, ne samo zbog CGI patuljaka, nego i zbog toga što je Disney, u nastojanju da ne uvrijedi ljude s dvarfizmom, tim istim ljudima odlučio uskratit mogućnost da rade. Druga kontroverza je sama Snjeguljica, Snow White, Schneewittchen koja odjednom vuče korijene iz Kolumbije je progresivno preseravanje koje nitko nije tražio.

Moderna Snjeguljica svoje ime više nije dobila zbog kože bijele poput snijega, nego zato što je rođena usred zimske oluje, a ime je tu da ju, naravno, podsjeti na to koliko je bila snažna i izdržljiva već kao dojenče. Vi sad spontano zaplješćite, a ja idem pitat mamu zašto me nije nazvala Plodna Voda, da me ime uvijek podsjeća na ono što me skoro ubilo na porodu. Andrea Andrassy za Miss7.