Momci, sorry, imali ste priliku, niste je iskoristili

Ništa u prirodi i društvu nije pravedno podijeljeno pa nije ni roditeljstvo. Jednima je taj dar uskraćen, premda se godinama muče i s prirodnom i s umjetnom oplodnjom. Nekoliko je naših potegnulo sve do Zambije da bi neke kongoanske siročiće izvukli iz gladi i nasilja i evo, već su dva i pol mjeseca u zatvoru, samo zato što su nekome poželjeli biti mama i tata. Nasuprot njima Pernaru je to čak dvaput uspjelo. Od svih ljudi na svijetu, baš on, koji je u dvije žene neodgovorno ejakulirao i nakon toga ih ostavio da se same snalaze s djecom, našao se suditi tko može biti mama i tata! Vjerujete li u Boga, složit ćete se da je On nenadmašan komičar kad je ovom budalastom antivakseru, antisemitu, obožavatelju Hitlera i Putina i vjerojatno najluđem primjerku naše parlamentarne faune dao da ima djecu. Slobodna