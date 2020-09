Kao u vicu

U ovome trenutku mnogo je zanimljivije kako nastaviti poštovati naše ljetne vojničke tradicije, a ostati zdrav? Kako slaviti Alku i Oluju, zavjetno hodati do Sinja, poljubiti sliku čudotvorne Gospe, pljeskati Ljubi Ćesiću Rojsu, zviždati Zoranu Milanoviću, prenoćiti na policiji zbog izvikivanja starog hrvatskog pozdrava za dom spremni i sve drugo što običaj od nas traži, a da ne uhvatimo koronavirus? Jer, to je neizbježno. U gomili koja se u kratko vremena okupi u dva gradića na sat vožnje udaljenosti u Dalmatinskoj zagori nesumnjivo bi bio velik broj zaraženih. Koliko god pazili, posjetitelje to ne bi mimoišlo. Komentira Ante Tomić za Jutarnji list