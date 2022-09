LopINA, šok i vjeverica

“I tako smo na Lastovu ostali bez kremšnita”, zaključio je nakon nekoliko trenutaka tišine Rajko. “Tako smo ostali bez kremšnita”, složio se Luka. “Osim ako ih Janša ne napravi”, sjetio sam se ja. Svi ovdje znaju Janšu. Pravo mu je ime Bojan Radej, ali nekome se, eto, činilo smiješno jedinog Slovenca stalno nastanjenog na otoku nazvati po poznatom političaru, višekratnom ministru obrane i premijeru Slovenije. Meni to nije smiješno, jer rečenog ministra i premijera smatram idiotom pa sam ovoga nevoljnika valjda deset godina uporno zvao Bojan. Sve dok on jednom u razgovoru nije spomenuo nekog Janeza, a ja nisam shvatio da o sebi govori u trećem licu. “Oprosti, tko je Janez?” “Pa ja”, rekao je on jednostavno. “Janez Janša.” “Ajde u kurac!” viknuo sam ljutito i otad ga zovem kao i svi drugi, nadimkom koji njemu, očito, nije ni glup ni uvredljiv. Dakle, Janša pravi odlične kolače, od vremena do vremena čak i poučava lastovske žene kako da ih prave. Ante Tomić