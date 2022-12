Gotovo da pomislite kako je nesretnica izgubila razum kad doznate za potrošene milijune kuna

Muškarac je metalnim utezima prebio suprugu ispred njihove dvoje male djece i zbog toga je osuđen na pet godina zatvora. Kazna mu uskoro istječe, možda ga zbog dobrog vladanja puste i ranije. Ne treba vjerojatno posebno napominjati, oni koji utezima mlate žene poznati su po dobrom vladanju. Žrtvi se, s druge strane, savjetuje da preseli jer je on saznao gdje ona sada živi i opravdano se strahuje da će je, dočim se ponovno nađe na slobodi, potražiti i dovršiti ono što je prethodni put propustio. I policija i socijalna služba preklinju ženu da promijeni adresu. Jer kad kreten izađe iz zatvora, i socijalni radnici, i policajci, i državno odvjetništvo, i pravobranitelji i sudovi, do jedna hrvatska institucija će pred njim biti nemoćna. I pendreci i pištolji i lisice, sve je badava, nema nikakvog načina da se kreten zaustavi. Jednodušan je zaključak da će je on ubiti, to je sigurno kao dva plus dva jednako četiri, i jedino što institucije u ovoj prilici mogu napraviti je uputiti ženu da se negdje anonimno pritaji i ne izlazi bez perike i velikih tamnih naočala. Trijumf je pravne države, najbolje što je jedna građanka i porezna obveznica za svoj novac dobila, savjet “tko se nije skrio magarac je bio”… piše Ante Tomić za Slobodnu Dalmaciju.