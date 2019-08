Ante Tomić: Snaga Crkve je u neukosti ljudi, zato se i toliko boji obrazovanja

“Stanovi i automobili samo su pričin, opsjena, fatamorgana, iluzionistički trik. Ona sumnjivo velika kuća sada bivšeg ministra poljoprivrede u stvarnosti je mnogo manja nego na ekranu. Znate kako je to, čuli ste zacijelo kako televizijska kamera deblja, ženama u prosjeku dodaje dvadeset pet kilograma, a ministarskim kućama i do sto pedeset kvadrata. Nemojte nasjedati glasinama, sve je to novinarski ćiribu-ćiriba, upozorio je Plenković i oštro dodao kako nikome neće dopustiti da njegovoj Vladi lijepi etiketu korupcije” – Ante Tomić, Jutarnji.