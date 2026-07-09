Apartmanizacija, rad na crno i manjak hotela ugrožavaju održivost turizma - Monitor.hr
Danas (13:00)

Obala odavno položila, na redu je kontinent

Apartmanizacija, rad na crno i manjak hotela ugrožavaju održivost turizma

Unatoč geopolitičkim nestabilnostima, Hrvatska je u prvih šest mjeseci zadržala prošlogodišnju razinu s više od 7,6 milijuna dolazaka. Iako ministar Tonči Glavina ističe otpornost tržišta u odnosu na konkurenciju, lipanjski pad od oko 7% budi oprez. Stručnjaci upozoravaju da održivost ovisi o promjeni strategije. Sanja Radolović (SDP) naglašava problem sive ekonomije i preko 700.000 kreveta u “nekomercijalnom” smještaju, dok ekonomist Hrvoje Stojić poražavajućim smatra udio hotelskih kreveta od svega 9%. Analitičar Damir Novotny zaključuje da klimatske promjene mijenjaju navike gostiju, zbog čega ponudu treba širiti prema kontinentu i alpskoj konkurenciji. N1


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17.01. (23:00)

Apartmani puni, algoritmi sretni

Prošle godine u EU ostvareno gotovo 400 milijuna noćenja putem online rezervacija

Između srpnja i rujna 2025. godine turisti su proveli 398,1 milijun noćenja u kratkoročnom najmu smještaja u EU, rezerviranih putem Airbnba, Bookinga ili Expedije. Broj noćenja u kratkotrajnom smještaju rezerviranom putem online platformi u trećem tromjesečju porastao je 8,7 % u odnosu na isto razdoblje 2024. te čak 28,2 % u usporedbi s 2023. godinom. Najveći rast zabilježen je u srpnju (+10 %), dok su kolovoz i rujan porasli po 8 %. Prema Eurostatu, u drugom tromjesečju 2025. najpopularnije regije bile su Andaluzija, Jadranska Hrvatska i pariška regija Ile-de-France. Među 20 najposjećenijih turističkih regija dominira pet zemalja EU, s jednom hrvatskom regijom na popisu. Mreža