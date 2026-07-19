Kroz planinu u prekršaj
Apsurd na Kozjaku: Tunel od 2,5 kilometara probijen, ali cesta zapela u dvorištima legaliziranih vila
Nakon višegodišnjih obećanja, svečano je probijen tunel kroz planinu Kozjak, zamišljen kao dio projekta “Novi ulaz u Split”. Ipak, unatoč euforiji lokalnih političara predvođenih županom Blaženkom Bobanom, tunel do daljnjega vodi “iz nigdje u ništa”. Umjesto spoja sa Splitom, trasa privremeno završava u Kaštelima, a njezinu gradnju blokira niz legaliziranih luksuznih vila izgrađenih usred planiranog koridora. Sumnjive suglasnosti za legalizaciju izdale su same Hrvatske ceste, zbog čega slučaj trenutno istražuje USKOK. Cijeli projekt od 120 milijuna eura tako ostaje zarobljen u mreži institucionalne šlampavosti, prosvjeda i sumnji na pogodovanje. tportal, Slobodna