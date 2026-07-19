Apsurd na Kozjaku: Tunel od 2,5 kilometara probijen, ali cesta zapela u dvorištima legaliziranih vila - Monitor.hr
Danas (16:00)

Kroz planinu u prekršaj

Apsurd na Kozjaku: Tunel od 2,5 kilometara probijen, ali cesta zapela u dvorištima legaliziranih vila

Nakon višegodišnjih obećanja, svečano je probijen tunel kroz planinu Kozjak, zamišljen kao dio projekta “Novi ulaz u Split”. Ipak, unatoč euforiji lokalnih političara predvođenih županom Blaženkom Bobanom, tunel do daljnjega vodi “iz nigdje u ništa”. Umjesto spoja sa Splitom, trasa privremeno završava u Kaštelima, a njezinu gradnju blokira niz legaliziranih luksuznih vila izgrađenih usred planiranog koridora. Sumnjive suglasnosti za legalizaciju izdale su same Hrvatske ceste, zbog čega slučaj trenutno istražuje USKOK. Cijeli projekt od 120 milijuna eura tako ostaje zarobljen u mreži institucionalne šlampavosti, prosvjeda i sumnji na pogodovanje. tportal, Slobodna


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Utorak (07:00)

Ništa bez dišpeta

Probijen tunel Kozjak: Bliže Splitu, ali uz rušenje vila i asistenciju policije

Tunel Kozjak (2,5 km) uspješno je probijen u sklopu projekta “Novi ulaz u Split”, koji će skratiti put do grada za 20 kilometara i spojiti autocestu A1 s trajektnom lukom. Prvu fazu projekta, vrijednu 74,6 milijuna eura, izvodi kineski CRBC. Dok ministar Oleg Butković slavi povijesni trenutak, direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir priznaje zapinjanje s dozvolama za nastavak trase prema cesti D8. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa morat će se rušiti pet vila, a na preostalih stotinjak neotkupljenih parcela radnici će, zbog otpora vlasnika, morati ući uz pratnju policije i zaštitara. Index, Jutarnji, Dalmacija Danas

  • Udruge upozoravaju kako projekt ide naprijed bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa, upisa u katastar i potrebnih dozvola za nastavak trase. Dodatnu pomutnju unosi i status spornih vila s bazenima koje su na putu bagerima – iako lokalne vlasti tvrde da su objekti legalni, dokumentaciju za njih već je izuzelo Državno odvjetništvo. RTL