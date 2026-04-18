I samo su zvijezde granica...

Astrofotografija za početnike: Vodič za one koji misle da je Mliječna staza naziv za čokoladicu
Želite li fascinantne fotke noćnog neba, zaboravite na skupu opremu dok ne savladate osnove. Legendarni Matt Suess poručuje: ključ je u strpljenju i tehnici, a ne u pustom trošenju novca. PetaPixel:
Brzi savjeti za start:
- Pronađite fokus: Koristite Live View, zumirajte najsjajniju zvijezdu i ručno je izoštrite dok ne postane sitna točka. Obavezan je manual fokus (MF)
- Pravilo 500: Podijelite 500 s fokalnom duljinom objektiva kako biste izbjegli mutne “crtice” umjesto zvijezda.
- Vjerujte histogramu: Ekran laže u mraku; histogram je jedina istina o ekspoziciji.
- Slojevita odjeća: Noć je hladnija nego što mislite – obucite se kao da idete na Arktik.
Na Forumu također ima entuzijasta…