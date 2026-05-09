Zvjezdane staze: Ekstremno izdanje
Fotografski pothvat na 4000 metara: Uhvaćen trostruki nebeski luk
Fotografkinja Angel Fux ostvarila je nemoguće na vrhu Dent d’Hérens (4171 m) u Alpama, na granici Italije i Švicarske. Uz pomoć helikoptera, planinskih vodiča i opreme za preživljavanje na -28°C, provela je noć na litici kako bi snimila rijedak fenomen: istovremeni zimski i ljetni luk Mliječne staze. Unatoč smrzavanju elektronike i opasnim snježnim strehama, trud se isplatio. Uz planirana dva luka, snimila je i treći – Gegenschein (protusjaj), rijetko vidljivu sunčevu svjetlost koja se odbija od svemirske prašine. Rezultat je veličanstvena panorama koja spaja vrhunski alpinizam i astrofotografiju. PetaPixel