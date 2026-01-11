Netko vozi, netko doručkuje

Opća uredba o zaštiti osobni podataka, poznata kao GDPR, na snazi je već šest i pol godina. Ta je uredba, iako unijela brojne promjene u načinu ophođenja s osobnim podacima, nešto na što smo se privikli. Međutim, i dalje postoje broje nedoumice i pitanja o tome kako primijeniti GDPR u stvarnome životu. Na Zgradonačelniku su se dotaknuli pitanja špijunke na stambenim zgradama, koje su dozvoljene same po sebi, no pitanje je tko ima pravo na snimke i obradu podataka, odnosno njihovu objavu: Smisao GDPR-a je da se spriječe zlouporabe. Recimo da imamo zgradu i da troje četvero suvlasnika imaju pristup snimkama, ali svi suvlasnici su odgovorni za tu obradu podataka. Da biste pregledavali snimke na kojima se svatko nalazi, netko se šeće, zadirete u nečiju privatnost, mora biti opravdani razlog za to. Sa svojim podacima možete kako vas volja, ali da biste vi objavili podatke druge osobe, morate imati neku zakonitu svrhu i neku pravnu osnovu…