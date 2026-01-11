Australija testira AI kamere koje masovno hvataju vozače u prekršajima - Monitor.hr
Netko vozi, netko doručkuje

Australija testira AI kamere koje masovno hvataju vozače u prekršajima

Kamere su otkrivale korištenje mobitela, nevezanje sigurnosnog pojasa i prebrzu vožnju. Više od 12.000 vozača uhvaćeno je s mobitelom u ruci, a oko 10.000 bez pojasa. U prvom mjesecu izrečene su kazne veće od 13 milijuna dolara. Snimljeni su i neobični prekršaji poput lakiranja noktiju ili jedenja žitarica tijekom vožnje. Revija HAK


Slične vijesti

17.07.2025. (20:00)

Mitovi, legende i tvoja kazna na kućnu adresu

Kamere vrebaju 0-24: nema više „samo da stignem”, snimaju i u oba smjera

Stacionarne kamere za nadzor brzine snimaju 24 sata dnevno i bilježe svako prekoračenje, neovisno o vremenskim uvjetima. U Koprivničko-križevačkoj županiji postavljeno je 26 kućišta, a kamere se rotiraju prema sigurnosnoj procjeni. Gatso RT4 kamere mogu snimiti vozila do 100 metara udaljenosti, iz oba smjera. Uz brzinu, nove kamere detektiraju i korištenje mobitela, nekorištenje pojasa te druge prekršaje. Sigurnosna razlika od 10 km/h ili 10% uzima se u obzir pri mjerenju. Policija poručuje: vozite po propisima, zbog tuđeg, ali i vlastitog života. Index

22.11.2024. (12:00)

Gledaj Da Pravno Reagiraš

Videonadzor na ulazima zgrada – nedoumice oko provedbe GDPR-a

Opća uredba o zaštiti osobni podataka, poznata kao GDPR, na snazi je već šest i pol godina. Ta je uredba, iako unijela brojne promjene u načinu ophođenja s osobnim podacima, nešto na što smo se privikli. Međutim, i dalje postoje broje nedoumice i pitanja o tome kako primijeniti GDPR u stvarnome životu. Na Zgradonačelniku su se dotaknuli pitanja špijunke na stambenim zgradama, koje su dozvoljene same po sebi, no pitanje je tko ima pravo na snimke i obradu podataka, odnosno njihovu objavu: Smisao GDPR-a je da se spriječe zlouporabe. Recimo da imamo zgradu i da troje četvero suvlasnika imaju pristup snimkama, ali svi suvlasnici su odgovorni za tu obradu podataka. Da biste pregledavali snimke na kojima se svatko nalazi, netko se šeće, zadirete u nečiju privatnost, mora biti opravdani razlog za to. Sa svojim podacima možete kako vas volja, ali da biste vi objavili podatke druge osobe, morate imati neku zakonitu svrhu i neku pravnu osnovu…

10.06.2024. (15:00)

Vi koji stalno držite papučicu gasa, sad ste gotovi

Nova prometna kamera: Vidi sve, navodno ne griješi i snima na rekordno visokim brzinama

Poljska tvrtka Vitronic Machine Vision jedna je od vodećih na ovom zanimljivom tržištu čiji je primarni interes obuzdati nestašne vozače. Upravo je poljskoj prometnoj policiji isporučila niz svojih novih uređaja, nazvanih Poliscan, koji jamče izvrsne performanse. U Vitronicu kažu da se njihove snimke ne mogu oboriti na sudu, odnosno da su svi aparati atestirani i precizni. Drugo, s kućištem koje podsjeća na stup, kamere snimaju u svim smjerovima, a jedan mjerni sustav prati nekoliko prometnih traka. Kamere mogu detektirati promet koji se približava i koji se udaljava, snimiti vozila koja se kreću jedno iz drugoga. Sve to osigurava besprijekorno snimanje prekršaja, čak i u gustom prometu. Vitronic svoj novi uređaj prodaje u tri konfiguracije, kao stup s nizom kamera, na tronošcu ili u kućištu koje podsjeća na stražnji dio kamp kućice. Revija HAK

29.09.2023. (16:00)

Nema više "ispod radara"

Testirali nove kamere koje prate ubrzanje i nakon što vozilo prođe pored njih

Na cestama su nedavno testirane pametne kamere koje mogu prepoznati vozače automobila koji ispred policijskih radara usporavaju ili nakon radara ubrzavaju. Kako navodi TopGear, s obje strane fiksne kamere za brzinu nalaze se mobilni radari. Jedan radar nalazi se par stotina metara ispred fiksne kamere kako bi detektirao vozače koji koče, dok drugi mobilni radar – koji se ponekad nalazi više od kilometra udaljen od kamere – hvata one vozače koji ponovno ubrzaju nakon što prođu. Nakon uspješnog pilot programa, pametne kamere ‘protiv kočenja‘ sada su službeno puštene u upotrebu. Poslovni

12.10.2019. (00:00)

Kamera kreni! (ton ne mora)

Veliki brat nadgleda Zagreb sa 570 kamera

Desetak operativnih djelatnika nadgleda prometnice i prati negativne društvene pojave te reagira u skladu sa zakonom. Nadzorne kamere izuzimaju 4 fotografije prekršaja, a iz njih se kreira obavijest o počinjenom prekršaju koja se naknadno dostavi stranci. HRT

08.02.2018. (13:30)

Smiješak molim

Pijane i prebrze vozače vrebat će 85 kamera na prometnicama

Policija će u 2018. uložiti 19,74 milijuna kuna u uređaje za mjerenje brzine. Za taj će se iznos kupiti 29 fiksnih kamera koje će se postaviti na Podravskoj i Jadranskoj magistrali, u Dubrovniku, Metkoviću, Zadru… Te će kamere imati mogućnost snimanja brzine najmanje šest vozila koja se istovremeno nalaze u zoni nadzora. No, dojam kod vozača će biti da je postavljeno ustvari 85 kamera jer će osim 29 radnih na stupovima javne rasvjete biti postavljeni i ‘lažni’ uređaji, odnosno prazna kućišta, a kamere će se premještati. Večernji

15.12.2017. (09:56)

Nema skrivanja

Kina stvara najveći sustav nadzornih kamera na svijetu

Kina gradi najveći sustav nadzornih kamera na svijetu koji čini 170 milijuna nadzornih kamera diljem zemlje, a u sljedeće tri godine biti će ih još 400 milijuna. CCTV kamere prepoznaju lica, spol, nacionalnost i dob. BBC-jev novinar John Sudworth testirao je sustav skrivajući se na ulicama Guiyanga, no našli su ga već za 7 minuta – video. Jutarnji

17.12.2016. (14:29)

Uz postojećih 118, Zagreb dobiva još 20 nadzornih kamera na različitim gradskim lokacijama – služe za identificiranje nepropisno parkiranih vozila, grafitera i ilegalnih odlagača otpada, pomažu i policiji u rješavanju razbojstava, krađa i prometnih nesreća