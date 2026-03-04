Sad kad su ga testirali "na terenu", više nije vojna tajna
Google Home dobio veliko ažuriranje: Gemini sada analizira prijenos uživo s nadzornih kamera
Google je predstavio veliko ažuriranje za Google Home koje donosi niz poboljšanja u svakodnevnom korištenju, uključujući novu značajku Live Search. Ona omogućuje da Gemini u stvarnom vremenu analizira prijenos uživo s nadzornih kamera i odgovara na pitanja o onome što se događa pred kamerom, primjerice ima li automobila u dvorištu. Iako je riječ o korisnoj opciji, dostupna je isključivo uz pretplatu na Google Home Premium Advanced paket od 20 dolara mjesečno, koji zasad nije dostupan u Hrvatskoj. Bug