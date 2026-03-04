Sad kad su ga testirali "na terenu", više nije vojna tajna

Gemini je najveće Googleovo predstavljanje umjetne inteligencije do sada, njegov pokušaj da nadmaši konkurente OpenAI i Microsoft u utrci za prednost na polju umjetne inteligencije. Nema sumnje da je model najbolji u klasi u širokom rasponu mogućnosti – “stroj za sve”, kako to kaže jedan poznavatelj problematike. Kao i GPT-4, Gemini je multimodalan, što znači da je osposobljen za prihvaćanje više vrsta unosa: tekst, slika, zvuk. Može kombinirati ove različite formate kako bi odgovorio na pitanja o svemu, od kućanskih poslova do fakultetske matematike i ekonomije. U demonstraciji za novinare, Google je pokazao sposobnost Geminija da napravi snimku zaslona postojećeg grafikona, analizira stotine stranica istraživanja s novim podacima i zatim ažurira grafikon s tim novim informacijama. Međutim, većina će ljudi morati pričekati na potpuno iskustvo. Verzija koja je danas pokrenuta nalazi se u sklopu Barda, Googleovog chatbota za pretraživanje temeljenog na tekstu. Novi Bard pojačan Geminijem u početku će biti dostupan na engleskom jeziku u više od 170 zemalja, ne uključujući EU i UK, dok se ne posavjetuju s regulatorima. Index