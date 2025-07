Mitovi, legende i tvoja kazna na kućnu adresu

Zadnjih dana svakodnevno pristižu fotografije kako se postavljaju nove kamere u Zagrebu i okolici, a taj prizor čest je i u drugim dijelovima Hrvatske. Plan je ugradnja 111 kućišta, za koje je nabavljeno 37 kamera. Naime, nije u svakom kućištu neprestano i kamera. Ovisno o planu djelovanja, kamere se sele na pojedine lokacije. S obzirom na to da seljenje tih kamera nije toliko zahtjevan posao, policija vjeruje kako će vozači postati oprezniji na svih 111 lokacija diljem Hrvatske. I nije to sve – do kraja godine stiže još 40-ak kućišta, ali i dvadesetak novih kamera. Za sada su uočene kamere Gatso T-Series, koje se na našim prometnicama koriste još od 2019. godine. Riječ je o kamerama koje imaju sposobnost praćenja i nekoliko prometnih traka, a pored nadzora brzine, pokrivaju i nadzor putničke kabine. Tako imaju sposobnost zabilježiti koristi li vozač na nepropisan način mobilni uređaj ili možda on, kao i suvozač, ne koriste sigurnosni pojas. Autonet