Strah od grafita
Banksy na sudu: novi mural izazvao buru u Londonu, odmah je prekriven
Mural je naslikan nakon što je gotovo 900 ljudi uhićeno u subotu u Londonu na prosvjedu protiv zabrane Akcije za Palestinu. Britanija je zabranila tu skupinu u srpnju kao terorističku organizaciju nakon što su njezini pripadnici upali u bazu britanskog zrakoplovstva i oštetili vojne zrakoplove. Već nekoliko sati kasnije prekriven je plastikom i barijerama, što mnogi vide kao cenzuru političke umjetnosti. Prošlog ljeta Banksy je u Londonu proveo kampanju s devet radova životinjske tematike – od piranja na policijskoj stražarnici do vuka na satelitskoj anteni – a dio njih uklonjen je ili uništen gotovo odmah nakon nastanka. tportal, HRT