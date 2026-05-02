Evo ga sad i u tri dimenzije
U Londonu osvanula skulptura: Banksyjev “Slijepi domoljub”
Djelo prikazuje muškarca u odijelu koji korača s postolja dok mu lice potpuno prekriva zastava. Kritičari i prolaznici interpretiraju rad kao kritiku “slijepog patriotizma” i nacionalizma, ističući kako figura, zaslijepljena vlastitim simbolima, srlja u propast. Iako je kip postavljen tajno tijekom noći, gradske su vlasti osigurale lokaciju barijerama, dopuštajući javnosti uživanje u ovom “drskom” komentaru na britansku povijest i suvremenu politiku prije nego što, prema običaju, nestane. BBC