Sad više nije fora
Iza umjetničkog imena Banksy krije se 53-godišnjak iz Bristola, promijenio je i ime kako bi otežao potragu
Nova opsežna istraga Reutersa, pokrenuta nakon njegovih grafita u Ukrajini, donijela je, čini se, konačnu potvrdu. Pravo ime mu je Robbin Gunningham, najvažniji dokaz pronađen je u arhivi njujorške policije. Riječ je o rukom pisanom priznanju koje je Robin Gunningham, koji je tada tek počinjao djelovati pod imenom Banksy, potpisao 2000. godine nakon što je uhvaćen u noćnom oslikavanju. Prije deset godina promijenio ime u David Jones, jedno od najčešćih imena u Velikoj Britaniji. Banksyju je sada sužen manevarski prostor za umjetničke akcije koje su uvijek hrabro skretale pozornost na društvene probleme. Narušena mu je i tajnovitost koja podiže vrijednost njegovih djela. HRT… to se ime spominjalo i prije, a povezivalo ga se i s bendom Massive Attack. Sunday Guardian Live