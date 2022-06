Ispravni seks uzvraća udarac

Ne znam jel se sjećate, ali prije nekoliko godina je krenula priča da će Kina uvest bodovanje građana, slično onome koje smo gledali u jednoj epizodi Black Mirrora u vrijeme kad ga još nismo živjeli. Ne znam jesu li to uveli ili nisu, zaboravila sam pratit. Plan je bio da bodovi, ovisno o ponašanju u društvu, nose određene privilegije i posljedice – ako si uzoran građanin, živiš lijepo i lagodno, a ako nisi, živiš prema zaslugama. Na prvu zvuči užasno i podložno manipulacijama, ali zapravo i ne zvuči tako loše. Sve ovisi kako gledaš na stvari. Ja ih gledam iz perspektive osobe koja je danas u četiri navrata skoro pregažena – osobe kojoj ne bi smetalo da ti koji su me skoro pregazili osjete posljedicu svojeg divljanja na “saldu” života. Možda ne bi bilo loše da uvedemo bodovanje. Na primjer, kad staneš nekom na zebri i pustiš ga da normalno prođe, dobiješ 20 bodova – kad na toj istoj zebri nekog skoro pregaziš, to je minus 40 bodova. Zamislite koliko bi se svijet brzo posložio da u svakom trenutku MORAŠ bit normalno ljudsko biće jer je alternativa da nemaš pristup osnovnim stvarima. Znam da potencijalno malo zvučim kao Hitler… – nije jasno da li se Andrea Andrassy samo zeza ili misli ozbiljno, ali to je ta umjetnička sloboda, na vam je da tumačite.