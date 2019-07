Basara: Burnout

Lijep nekrolog za političkog Hasanbegovića napisao je Tomislav Klauški: I gotovo sve ratove je izgubio. Osim onog jednog: za micanje Titova trga iz Zagreba. Bila je to njegova najvažnija misija, možda čak i jedina konkretna, a kad je u njoj uspio – i to zahvaljujući trgovini s Bandićem – Hasanbegovićeva svrha u politici kao da se ispuhala. Kad zakopaš svoju opsesiju gubiš razlog za životom. Ostaješ bez goriva koje te pokretalo. Kad se ispuše ona gorčina i izliže mesijanstvo, Hasanbegović ostaje šuplja priča. Niti on više zna protiv koga bi se borio. Niti je on ikome više potreban.