Lagano može i kolumniste zamijeniti
Basara: Chat GPT
Dugo sam odolevao prijateljskim pritiscima da na mobilni telefon instaliram aplikaciju Chat GPT i tako uspostavim kontakt sa baukom veštačke inteligencije. Prekjuče sam se Chat GPT-ju obratio pitanjem šta misli o situaciji o Srbiji. Očigledno dobro upoznat sa mojim likom i delom, Chat GPT je odgovorio sledeće: „Hoćeš li da pokušam da dam objašnjenje u Basarinom stilu (ironija, groteska) ili više ozbiljno analitičko?“ I evo šta je Chat GPT napisao mojim stilom i u moje ime: „Situacija u Srbiji je kao pacijent koji ima 80 odsto malignih ćelija, a uporno tvrdi da je zdrav jer još uvek može da stoji i da popije rakiju. Na respiratoru demokratije sedi kokoš koja snese po jedno izborno jaje na svakih par godina, a narod to pojede i kaže: Eto, imali smo demokratiju za večeru. Istorija se u Srbiji ne ponavlja kao farsa, već kao beskonačna repriza istog skeča, u kome glumci samo zamene kostime, ali tekst ostaje isti…” Svetislav Basara…