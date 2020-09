Fali koja letva u glavi

Ideš, koji beskrajni post je Andrea Andrassy napisala (al se lako i brzo čita). I kažu neki da su influenseri neradnička bagra (75% u našoj anketi + 1).

Je li dno da influenceri “žicaju” hranu?

Ovisi o načinu. Sjedila sam u više navrata u blizini influencerica koje na licu mjesta vade mobitel, pokazuju konobaru “vid vid ovo ja na internetima” i traže besplatnu šniclu, što je u top 10 najtužnijih stvari koje sam vidjela, ali postoji i normalna, dostojanstvena verzija – slanje ponude u inbox, ono što je napravila mala. Ja ne bi(h) nikad. Bilo bi mi neugodno, neugodno mi je i kad me vlastiti dečko počasti. (Sreća da je škrt pa je problem riješen). Ako objavljujem hranu koju jedem, a volim ju objavit jer volim hranu više nego što teoretičar zavjere voli ignorirat zdrav razum, to najčešće radim tek kad izađem iz restorana jer ne želim da restoran misli da suptilno žicam. Ali ako netko želi i misli da može ponudit restoranu suradnju koja će rezultirat obostranim zadovoljstvom, nije najgore na svijetu da se javi. Javljaju se i restorani influencerima, dobro došli u 2020. Jel čudno? Malo da. Ali u moru čudnog koje nas okružuje, možda bi bilo pametno da se fokusiramo na čudno koje je ujedno i ilegalno, tipa Josipa Rimac i kompanija – to su ljudi koji vam kradu hranu iz usta, pick your battles – piše Andrea Andrassy za miss7 na 24 sata.