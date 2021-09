Iznenadjen, uvredjen i ožalošćen

Btw, jesu i vas plašili internatom kad ste bili mali? To i “idem u školu na informacije” su bile moje dvije najveće noćne more. Nego, za slučaj da ste zaboravili jer ja pričam puno i u sto smjerova – u ponedjeljak je prvi dan škole. Često razmišljam koliko bi se bilo lijepo vratiti u školske klupe na tjedan dana, pogotovo ako se možeš vratit u prvi tjedan škole, kad je sve bilo opušteno i (skoro) nitko nije davao zadaću. Često razmišljam i o tome koliko smo korisnih stvari mogli naučit u školi umjesto onih koje smo stvarno učili. Ne kažem da se u školi uče beskorisne stvari – ne mogu ni nabrojat u koliko mi je situacija pomoglo to što znam navest sve dijelove lista – samo kažem da bi se u standardne predmete moglo ubacit nekoliko sitnica zbog kojih bi svijet sigurno bio bolje mjesto… i ide Andrea Andrassy po svi predmetima, od Hrvatskog jezika do Vjeronauka.