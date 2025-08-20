Klasa pesimist
Basara: Godine lošeg življenja
Pisac hoće da kaže – i da garantuje za tačnost informacije – da će se u narednim godinama u Srbiji živeti jako loše i da će se veoma dugo tako živeti. Ne mislim loše u smislu da neće biti brašna i zejtina – mada i toga može ponestati – nego u smislu da ni za koga neće biti mira, sigurnosti, radosti, kreativnosti (svega toga već manjka i manjkaće sve više), da će ionako kilava ekonomija sve više propadati i da ćemo se pretvoriti u zemlju za koju će vlade drugih zemalja svojim državljanima preporučivati da ne dolaze bez preke nužde. (Neke to već čine.)
Poslednjih meseci moja neznatnost je lobirala za raspisivanje izbora kao jedinom mogućem mehanizmu ako ne prevazilaženja, a ono bar ublažavanja društvene napetosti, koja je dostigla tačku belog usijanja, ali sam tu nedavno malčice razmislio i dokonao da u toj stvari ni „najpošteniji i fer“ izbori ne bi bili od pomoći.
A evo zašto, što reko Blic. Zato što bi kakav god rezultat izbora da bio, ko god pobedio, gubitnička jebena stranka momentalno krenula u proteste. I onda Jovo nanovo. I tome će tako biti šta god koja od zavađenih jebenih stranaka da uradi (osim onog što bi se moralo uraditi da bi se stvari dovele u red, a što s verovatnoćom od 99,8 odsto neće biti urađeno)… Svetislav Basara