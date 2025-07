'Tako je iskustvo sveta postalo palanačko, svetsko, a opet naše'

Liberalni, više nego ubedljivo manjinski deo srbske opozicije iz ranih devedesetih neprestano je bogoradio o nužnosti da Srbija uhvati korak s razvijenim svetom. Naravno da je liberalni deo opozicije džaba krečio. Većinskoj Srbiji nije padalo na pamet da hvata korak ni sa samom sobom, kamoli sa svetom, tako da je na kraju pametniji – napred pomenuti razvijeni svet – popustio i počeo da hvata korak sa Srbijom. Na ova sumračna razmišljanja o srbifikaciji – da ne kažem baš propasti „kolektivnog Zapada“ – navela me je globalna afera od estradne sorte na kakve u redovnim okolnostima ne obraćam pažnju.

Anglosaksonski svet puno drži do javnog seksualnog morala, ali u analogna vremena – da bi izbio hiljadama puta manji moralni pičvajz – bilo je potrebno da britanski ministar naguzi nekog dečkića u nekom haustoru, da pritom bude fotografisan in flagranti i da mu do kraja ostane nejasno da li mu je dečkića namestio onaj koji je fotografa poslao na mesto erotskog zločina. (Što je gotovo uvek bio slučaj.)

Coldplayova, da kažemo, „čedna afera“ – koja bi trebalo da uzibreti isključivo bračne partnere koncertnih zagrljenika i eventualno UO njihove firme – ujedinila je belosvetsko višemilionsko društvenomrežno kuso i repato u akciji polivanja govnima jednog muškarca i jedne žene zbog nečega što 87 odsto polivača radi off the record. Svetislav Basara o žutari koja je preplavila svijet