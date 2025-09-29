Kad volimo Basaru i anarhiste (u mladosti)

“Ispričavam se na neukusu”, rekao je muž, “ali ispada da se najveći dio ministrova posla svodi na potporu krvoprolićima: podržava masovno ubijanje ljudi u Gazi, radi optimizacije ulizništva prema SAD-u i Izraelu, a podržava i masovno ubijanje životinja u Baranji, radi optimizacije vlastitog profita.”

“Sada bi pravo istraživačko novinarstvo trebalo razriješiti tu enigmu”, kazala je građanka, “a ne da se dokoni građani upuštaju u nagađanja.” Pa je prionula listanju informativnih stranica na ekranu svoga mobilnog telefona, u čemu joj se zdušno pridružio i bračni partner.

“Evo imaju nešto srpske Novosti”, rekao je suprug. “Naslov obećava: ‘Radmanizacija svinjske kuge’.”

“Opa! Što pišu?”

“Citiram: ‘Prema informaciji koju smo dobili od jednog člana istražnoga epidemiološkog povjerenstva, velika je vjerojatnost da je na farmu Sokolovac virus afričke svinjske kuge prenesen iz dupeta Donalda Trumpa.”

Građanka i partner najprije se značajno pogledaju. Onda uglas viknu:

“A gdje je ministar vanjskih poslova u zadnje doba najčešće boravio?”

Viktor Ivančić za Novosti.