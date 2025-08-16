Uz propisivanje pravnog lijeka
Basara: Ivica tragedije
Svi u Srbiji – uključujući i onu većinsku, nezainteresovanu i neutralnu – žive u nesigurnosti, stepnji i strahu od toga šta će doneti sutrašnji dan (ili noć), strahu koji je vrlo realan, jer se zaista ne zna šta će doneti sledeći dan (ili noć). Mada – evo još jednog uzroka naših posrtanja – niko ni sa jedne stane barikade ni mrtav neće priznati da se boji bilo koga ili bilo čega. Ko biva… Ja da se plašim tih govana? Ma idi beži, jebaću im majku.
Takva psihologija završava tako što u Srbiji, pre ili kasnije, svak svakome jebe majku. Kad smo već kod psihologije, u udžbeniku psihologije za drugi razred piše da su neizvesnost, strepnja i strah glavni generatori agresivnosti. A preksinoćni je stepen neizvesnosti, straha, strepnje i agresivnosti bio toliki da sam ga maltene mogao opipati u mom seoskom azilu (cinik bi rekao: za umobolne), udaljenom 54 km od Beograda i 33 km od Novog Sada. Svetislav Basara zagovara izbore.