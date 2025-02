Vidovita Zorka muškog pola

Budući da neće sjediti za istim stolom s Milanovićem, ne moramo se brinuti da će Plenković prekršiti dvorsku etiketu. Nisam nikad mislio da se naš premijer ne zna ponašati u pristojnom društvu – da mu, recimo, visi s usne rezanac iz juhe na diplomatskoj večeri ili se zafleka majonezom s cateringa u sjedištu NATO-a – ali sad sam se pokolebao. U Saboru mu se, naime, na Aktualnom satu, tijekom odgovora o ratovanju u Ukrajini, omaknulo da se podrignuo u mikrofon, no nije se ispričao nego je nastavio verglati kao da se ništa nije dogodilo.

Plenković govori za televiziju da ne shvaća zašto je Primorac izgubio kad je imao, za razliku od Milanovića, program, ali intimno zna da za politiku nisu bitne riječi nego nešto drugo. I sad nam je pokazao! Podrigivanje je poruka sabornicima: nije važno što govorim, nego to da vas ne poštujem. Omaklo se nesvjesno, ali je iskorišteno i shvaćeno. Ali nije on jedini hadezeovac koji ima nesvjesno, i kome to nesvjesno prodire van. Neki dan se ministru obrane Ivanu Anušiću pred kamerama omaknuo lapsus, pa je rekao „kad sam bio predsjednik“, da bi se odmah ispravio u „ministar“. Eto što se babi snilo. Boris Beck za Večernji i za Narod (portal, jel’)