Hroničar jednog pičvajza

Ostajem, međutim, pri tvrdnji da Vučić (i ceo paket značenja i ponašanja koji se vezuje uz to ime) nije uzrok ni jednog jedinog pičvajza, nego suma svih srpskih posledica. Oduvek je sve to tu, Vučić je to, da kažemo, samo ogolio i „uvrhunio“. Srbija je za svog trajanja samo dva (i slovima dva) puta dobila (i brzo prokockala) šansu da se prene iz orijentalne čamotinje i pretpolitičkog sistema mimetičkog nasilja. Prvi put je to bilo krajem XIX veka, za vlade Milana Piroćanca – koji je, nekim čudom, izvukao živu glavu i digao ruke od politike, drugi put krajem XX i početkom XXI veka za vlade Zorana Đinđića, koji nije bio Piroćančeve sreće… – piše Svetislav Basara za Kurir (okrećemo očima, ali skoro smo se i navikli).