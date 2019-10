S druge strane Dunava

Danasov kolumnista u prosvjedima beogradskih taksista vidi kako se ocrtava patologija cijelog društva: “Kad već država neće, postoji li neka druga sila koja može stati na put orgijanju taksista? Postoji još kako i to mnogo brojnija od taksista i državnih aparatčika, ta se sila zove građanski otpor protivzakonitom zulumu. A zašto se ne primenjuje, to je već pitanje od 1.000.000.000 sendviča na koje imam samo jedan odgovor – zato što ta sila ne zna šta hoće. Šta neće, to zna, šta hoće, ne zna, ali to – kao francuski šesetosmaći – hoće odmah. Zato već vekovima dobija ono što neće”.